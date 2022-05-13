"Путина" поймали в Одессе: "Странно вел себя на дороге"

Полиция, штурм, киев

Патрульные полицейские задержали подозрительного мужчину, который во всех приложениях подписывался именем президента РоSSии.

Об инциденте рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

По ее словам, правоохранители на улице Курской обратили внимание на мопедиста, который странно вел себя на дороге. Во время проверки в телефоне мужчины обнаружили кучу роSSийских пропагандистских телеграмм-каналов и роSSийские СМИ.

полицейские, люди

Во всех приложениях фанат «русского мира» подписывался как «Владимир Путин». Патрульные передали его следователям для дальнейшего выявления обстоятельств его деятельности.

"Что ж, теперь "Володю" проверяют в соответствующих органах", — пояснила Алла Марченко.

В течение суток патрульные полицейские обработали 855 вызовов, проверили 39 подозрительных лиц и обнаружили шесть нетрезвых водителей. Правоохранители напоминают, что машины таких нарушителей могут быть изъяты в пользу ВСУ.

полиция, авто, люди


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
В боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героевВ боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героев
Блок рекламы


Похожие новости
От очередной роSSийской ракеты пострадал Воронцовський дворец в ОдессеОт очередной роSSийской ракеты пострадал Воронцовський дворец в Одессе
Триколор и паспорт рф: на Харьковщине поймали любителя "русского мира", обыск дома впечатляетТриколор и паспорт рф: на Харьковщине поймали любителя "русского мира", обыск дома впечатляет
В Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробностиВ Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробности
В Одессе уничтожен ТЦ "Ривьера": фото и видео последствий удара рашистовВ Одессе уничтожен ТЦ "Ривьера": фото и видео последствий удара рашистов
Рашисты ведут себя как варвары: список исторических зданий, разрушенных в ЧерниговеРашисты ведут себя как варвары: список исторических зданий, разрушенных в Чернигове
Ракетные удары по Одессе: за день разрушены минимум 5 зданийРакетные удары по Одессе: за день разрушены минимум 5 зданий
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
В Одессе в результате ракетного удара РФ более 250 квартир получили поврежденияВ Одессе в результате ракетного удара РФ более 250 квартир получили повреждения
В Одессе и Николаеве звучат взрывы: что известноВ Одессе и Николаеве звучат взрывы: что известно
Шесть ракет прилетели по Одессе, в воздух поднялись столбы черного дыма: куда пришлись ударыШесть ракет прилетели по Одессе, в воздух поднялись столбы черного дыма: куда пришлись удары
Последние новости
Подгружаем последние новости