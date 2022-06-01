«Может утопить Шольца»: выяснилось, чем Путин может шантажировать кацлера, который "странно" ведет себя с Украиной

В Германии пресса уже объяснила, почему канцлер Германии Олаф Шольц так «странно» ведет себя по отношению к Украине.

Об этом на своей странице Facebook пишет бывший заместитель председателя роSSийского правительства Альфред Кох, комментируя тот факт, что Шольц фактически отказывается поставлять оружие в Украину, несмотря на требование парламента, СМИ и немецкого общества в целом, которое симпатизирует и поддерживает Украину. Напомним, при этом Шольц постоянно обещает Украине и поддержку, и оружие.

Есть предположение, что Шольц висит на крючке у Кремля, который имеет на него серьезный компромат.

Так, по словам Коха, суть в том, что несколько лет назад в Германии произошел большой скандал: финансовая компания Wiresard обанкротилась - оказалось, что она подделывала свои финотчеты и нарисовала у себя в балансе несуществующие 1,9 млрд. евро. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX.

Аудиторы несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но главное, что их проигнорировал финансовый регулятор BaFin. Регулятор BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов, которым в то время руководил Шольц.

«И, конечно, на слушаниях в Бундестаге по поводу этого скандала его допросили. Он, конечно, ничего вразумительного в свое оправдание сказать не смог. Что-то типа "у нас все будет хорошо", "нам нужно обратить на это серьезное внимание", "я понимаю вашу обеспокоенность" и тому подобное», - рассказал Кох, добавив, что в прессе ходили упорные слухи, что Шольц подозрительно снисходителен к Wiresard, но потом скандал утих, началась история в условиях пандемии, потом выборы в Бундестаг и дело заглухло.

«Но! Здесь есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wiresard, Ян Марсалек, оказался роSSийским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала бежал через Беларусь в РоSSию, забрав с собой почти весь архив Wiresard. И там, в этом архиве, вся конфиденциальная информация по всевозможным "чувствительным" платежам. Вы можете только догадываться, что в этом ящике Пандоры», - пишет Кох.

Поэтому теперь, по словам Коха, немецкая пресса предлагает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется Марсалеком, а, следовательно, Кремлем, который держит этот архив при себе. И что бездействие Шольца в деле Wiresard, когда он был его министром финансов, не было бескорыстным.

"А теперь Путин держит его за яйца. Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. А уже некоторые парламентарии требуют перезапустить слушания Бундестага и вызвать к ним Олафа Шольца", - добавил Кох.

По мнению бывшего зампреда роSSийского правительства, у Шольца нет выхода из этой ситуации: либо он начнет массовые поставки оружия в Украину, либо лишь обострит подозрения в отношении себя. Также Кох напоминает, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И много раз туда ездил. А еще он был генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии.

"И все это сейчас скапливается в одну кучу и из нее варится варенье, которое может утопить Шольца... Если коротко, у нас здесь весело и мы с оптимизмом смотрим на перспективы поставки тяжелого вооружения Украине", - добавил Кох, выразив также уверенность в том, чтоГермания кроме финансовой и другой помощи еще будет поставлять Украине танки, БМП, САУ.

Добавим, что в это же время Олаф Шольц удивил новым заявлением. Так, канцлер пообещал поставить Украине современную ПВО IRIS-T. Но уже через некоторое время представитель Бундесвера раскрыл, что комплексов IRIS-T SLM у Германии пока нет.

В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал страшную цифру ежедневных потерь ВСУ в войне против рашистов.