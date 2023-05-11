Запорізьку АЕС військовим доведеться обійти – голова НАЕК «Енергоатом»

Під час контрнаступу станцію українські сили лише оточать станцію.

Українські військові розуміють, що під час контрнаступу вони мають оминути Запорізьку атомну електростанцію. Як повідомляє "Радіо Свобода" , про це сказав голова Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін в інтерв?ю CNN, інформує ZN.ua .

«Вони зобов’язані зберегти цілісність (станції), навіть якщо вона окупована росіянами. Це розуміють абсолютно всі наші військові», ­– сказав Котін.

Він пояснив, що Україна може повернути АЕС без застосування сили, просто перекривши лінії постачання до об’єкта.

«Вони (російські війська – ред.) будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена нами. Це означає, що у них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти», – додав високопосадовець.

Нагадаємо, окупанти Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) проводили декілька тренувань швидкої евакуації зі станції.

Крім того, стало відомо, що окупанти планують вивезти зі станції тисячі робітників.

Раніше Держатомрегулювання повідомило про розміщення вибухівки у приміщенні четвертого енергоблоку ЗАЕС. Також була помічена наявність військової техніки. Відзначається, що нерозсудливі дії окупантів ставлять під загрозу персонал Запорізької АЕС та жителів прилеглих населених пунктів.