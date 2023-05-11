Запорізьку АЕС військовим доведеться обійти – голова НАЕК «Енергоатом»

Під час контрнаступу станцію українські сили лише оточать станцію.

Українські військові розуміють, що під час контрнаступу вони мають оминути Запорізьку атомну електростанцію. Як повідомляє "Радіо Свобода", про це сказав голова Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін в інтерв?ю CNN, інформує ZN.ua.

Запорізьку АЕС військовим доведеться обійти – голова НАЕК «Енергоатом»

«Вони зобов’язані зберегти цілісність (станції), навіть якщо вона окупована росіянами. Це розуміють абсолютно всі наші військові», ­– сказав Котін.

Він пояснив, що Україна може повернути АЕС без застосування сили, просто перекривши лінії постачання до об’єкта.

«Вони (російські війська – ред.) будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена нами. Це означає, що у них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти», – додав високопосадовець.

Нагадаємо, окупанти Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) проводили декілька тренувань швидкої евакуації зі станції.

Крім того, стало відомо, що окупанти планують вивезти зі станції тисячі робітників.

Раніше Держатомрегулювання повідомило про розміщення вибухівки у приміщенні четвертого енергоблоку ЗАЕС. Також була помічена наявність військової техніки. Відзначається, що нерозсудливі дії окупантів ставлять під загрозу персонал Запорізької АЕС та жителів прилеглих населених пунктів.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
В Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життівВ Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життів
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Євросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення ЄвропарламентуЄвросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення Європарламенту
Блок рекламы


Похожие новости
Богуслаєв хоче в РФ: екс-голова "Мотор Січ" зробив заявуБогуслаєв хоче в РФ: екс-голова "Мотор Січ" зробив заяву
Активісти створили карту з усіма військовими об’єктами РФ в КримуАктивісти створили карту з усіма військовими об’єктами РФ в Криму
Загарбники готуються блокувати персонал ЗАЕС — «Енергоатом»Загарбники готуються блокувати персонал ЗАЕС — «Енергоатом»
Найімовірніше, що Україна поверне Крим військовим шляхом — представниця ЗеленськогоНайімовірніше, що Україна поверне Крим військовим шляхом — представниця Зеленського
Росіяни готують Запорізьку АЕС до оборони — "Енергоатом"Росіяни готують Запорізьку АЕС до оборони — "Енергоатом"
НАТО доведеться вирішити проблему Білорусі локальною операцією: «Просто так не відмажеться»НАТО доведеться вирішити проблему Білорусі локальною операцією: «Просто так не відмажеться»
Німеччина поновлює запаси САУ: Бундесверу доведеться чекати щонайменше три рокиНімеччина поновлює запаси САУ: Бундесверу доведеться чекати щонайменше три роки
Росія змушена обирати між якісною обороною промисловістю та професійними військовими – ISWРосія змушена обирати між якісною обороною промисловістю та професійними військовими – ISW
У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітикиУ Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики
Князєв: Російським військовим роздавали знаряддя для сексуального насилля над українцямиКнязєв: Російським військовим роздавали знаряддя для сексуального насилля над українцями
Последние новости
Подгружаем последние новости