Фінляндії, можливо, доведеться розглянути питання про вступ до НАТО без Швеції — глава МЗС

Однак, за словами міністра, спільний вступ в Альянс зі Швецією все ще залишається пріоритетом, інформує ZN.ua.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країні, можливо, доведеться переглянути питання спільного одночасного вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, якщо ратифікація заявки Швеції затягнеться надовго. Про це повідомляє Xinhua.

Однак Хаавісто додав, що спільний вступ до НАТО зі Швецією все ще залишається пріоритетом з огляду на інтереси безпеки обох країн.

Він зробив цей коментар після заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Швеції не слід очікувати підтримки Туреччини щодо вступу в НАТО після спалення Корану в Стокгольмі.

Хаавісто зазначив, що нещодавні протести у Швеції затримали розгляд заявок обох країн на вступ в Альянс. Він вважає, що протестувальники мають на меті спровокувати Туреччину і вплинути на думки її громадян та політиків.

Шлях Фінляндії та Швеції до НАТО тепер буде відкладений принаймні до парламентських і президентських виборів у Туреччині в середині травня, вважає Хаавісто.

Фінляндія, Швеція і Туреччина намагаються запланувати нову тристоронню зустріч на початку весни, щоб оцінити ситуацію, додав міністр.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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