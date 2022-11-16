РФ доведеться знизити інтенсивність обстрілів по критичній інфраструктурі України — ISW

Російські військові витратили значну частину своїх «систем високоточної зброї», що залишилися, під час вчорашніх ракетних ударів. Тепер, імовірно, РФ буде змушена уповільнити темпи обстрілів інфраструктурних об'єктів України, спрогнозували аналітики Інституту вивчення війни (ISW, США).

"ISW також вважає, що російські сили значно виснажують свій запас високоточної зброї і, ймовірно, їм доведеться уповільнити темпи своєї кампанії проти критично важливої української інфраструктури", - йдеться у повідомленні.