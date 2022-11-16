РФ доведеться знизити інтенсивність обстрілів по критичній інфраструктурі України — ISW

Після вчорашніх обстрілів запаси РФ суттєво скоротилися, інформує ZN.ua.

Російські військові витратили значну частину своїх «систем високоточної зброї», що залишилися, під час вчорашніх ракетних ударів. Тепер, імовірно, РФ буде змушена уповільнити темпи обстрілів інфраструктурних об'єктів України, спрогнозували аналітики Інституту вивчення війни (ISW, США).

"ISW також вважає, що російські сили значно виснажують свій запас високоточної зброї і, ймовірно, їм доведеться уповільнити темпи своєї кампанії проти критично важливої української інфраструктури", - йдеться у повідомленні.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
AP: У США не відкидають, що ракета, яка впала на територію Польщі, могла належати ППО УкраїниAP: У США не відкидають, що ракета, яка впала на територію Польщі, могла належати ППО України
Радбез ООН збереться на засідання через ракетний обстріл України та ПольщіРадбез ООН збереться на засідання через ракетний обстріл України та Польщі
Байден поспілкувався з Мелоні про підтримку УкраїниБайден поспілкувався з Мелоні про підтримку України
Atlantic Council: Україні терміново потрібна допомога в боротьбі з ударами Путіна по енергетичній інфраструктуріAtlantic Council: Україні терміново потрібна допомога в боротьбі з ударами Путіна по енергетичній інфраструктурі
Засуджений в РФ замбієць загинув на війні проти України, Замбія вимагає пояснень від МосквиЗасуджений в РФ замбієць загинув на війні проти України, Замбія вимагає пояснень від Москви
Black box: Буданов розповів про проєкт ГУР, який допоміг знизити наступальний потенціал РосіїBlack box: Буданов розповів про проєкт ГУР, який допоміг знизити наступальний потенціал Росії
Зеленський ініціював проведення міжнародної конференції з післявоєнної безпеки: про що мова й чому це важливо для УкраїниЗеленський ініціював проведення міжнародної конференції з післявоєнної безпеки: про що мова й чому це важливо для України
В Китаї після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна закликали Росію і України до переговорівВ Китаї після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна закликали Росію і України до переговорів
WSJ: Натяки на переговори з Росією демонструють слабкість Заходу попри силу УкраїниWSJ: Натяки на переговори з Росією демонструють слабкість Заходу попри силу України
Угорський депутат у привітанні полякам вказав на претензію на Закарпаття: МЗС України відреагувалоУгорський депутат у привітанні полякам вказав на претензію на Закарпаття: МЗС України відреагувало
Последние новости
Подгружаем последние новости