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2022-11-10
Про гірлянди та новорічні декорації цього року доведеться забути: українцям повідомили про рішення
На Київщині заборонили використання гірлянд, світлових декорацій тощо.
"Рішення прийнято на Оперативному штабі ради оборони Київської області.
Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.
Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць — залишимо на потім.
Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії — це наш цивільний фронт сьогодні. Обов'язково переможемо!", - відзначив Кулеба.
Алексей Ионов, politeka.net