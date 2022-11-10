Про гірлянди та новорічні декорації цього року доведеться забути: українцям повідомили про рішення

Про гірлянди та новорічні декорації цього року доведеться забути: українцям повідомили про рішення

На Київщині заборонили використання гірлянд, світлових декорацій тощо.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Рішення прийнято на Оперативному штабі ради оборони Київської області.

Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.

Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць — залишимо на потім.

Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії — це наш цивільний фронт сьогодні. Обов'язково переможемо!", - відзначив Кулеба.


Алексей Ионов, politeka.net





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