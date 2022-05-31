«Нас кинули»: жители ОРДЛО жалуются на жизнь, считая себя «жертвами судьбы»

жители Л/ДНР, ОРДЛО

Жители так называемых «Л/ДНР» отказываются брать на себя ответственность за ситуацию на своей земле.

О том, какие настроения царят на оккупированных территориях, рассказал для «Радио НВ» советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

По его словам, жители «республик» считают, что никак не влияют на то, что происходит на их земле.

«Я проводил фокус-группы и опросы на оккупированной территории и они очень четко показывают, что эти люди считают себя такими «жертвами судьбы». То есть, «ну, так случилось, нас кинули и Украина и россия. РоSSияне наши родные не взяли нас к себе», - рассказал Андрусив.

жители Л/ДНР, ОРДЛО

Он пояснил, что такое мышление становится следствием фатализма. Люди верят, что никак не могут повлиять на свою реальности и считают себя заложниками ситуации.

Андрусив уточнил, что опрос они проводили под видом социологов из самой условной «ДНР».

жители Л/ДНР, ОРДЛО

«Эти люди не верят ни в какое будущее, они не верят в улучшение или ухудшение. Они считают, что с ними произошла трагедия и они просто в ней живут», - пояснил логику местных жителей советник главы МВД.


Дарья Волкова, politeka.net

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