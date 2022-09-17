Байден заявив, що Росію чекатимуть «наслідки» у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні

Президент США закликав Путіна не робити фатальної помилки, інформує ZN.ua .

За словами політика, застосування ядерної чи хімічної зброї повністю змінить перебіг війни в Україні.

«Це матиме наслідки. Вони стануть найбільшими вигнанцями у світі, ніж будь-коли були до цього. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, ми визначимось із відповіддю», — заявив американський лідер.

На запитання журналіста про те, що б він сказав Путіну особисто, Байден відповів наступне.

Не робіть цього. Не робіть. Це змінить обличчя війни в Україні на щось таке, чого не було з часів Другої світової, — відповів Байден.

Нагадаємо, що на думку ЦРУ, США не повинні недооцінювати «схильність Путіна до ризику» у питанні застосування ядерної зброї.

Успіхи ЗСУ на фронті та щоденне багаторівневе спілкування з західними партнерами значно змінили бачення Банковою майбутніх гарантій безпеки України, порівняно з тим, яке воно було в перші місяці російського вторгнення. Про це можна судити, проаналізувавши презентовані Андерсом Фогом Расмуссеном і Андрієм Єрмаком Рекомендації до майбутнього «Київського безпекового договору». Що пропонується? Читайте статтю Тетяни Силіної «Гарантії безпеки для України: що ще, крім ЗСУ?».