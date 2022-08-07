В ОРДЛО окупанти проводять нову хвилю примусової мобілізації

Як і завжди російські загарбники забирають чоловіків прямо з вулиць, навіть якщо вони непридатні до служби чи мали відстрочку, інформує ZN.ua.

В ОРДЛО окупанти проводять нову хвилю примусової мобілізації
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В ОРДЛО почалася нова хвиля примусової мобілізації місцевих мешканців на війну рф проти України, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Зокрема, окупанти з 1 серпня почали відбирати осіб, що непридатні для служби, або мали відстрочку.

«Так, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів. У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються», – повідомили в ГУР МОУ.

При чому масова примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах окремих районів Донецької та Луганської області. Зокрема, у Хрустальному окупанти збільшили кількість патрулів, як без будь-яких пояснень забирають чоловіків у військкомат. Також тривають облави на підприємствах і в комерційних установах, де працюють придатні до служби чоловіки.

«Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема, поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 - 1945 років», – додали в ГУР МОУ.





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