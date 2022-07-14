"Розуміють, що їм кришка": боєць ЗСУ розповів про допомогу з ОРДЛО, такого не було усі 8 років

українські військові, бійці ЗСУ

Зрадники намагаються заслужити на прощення у ЗСУ.

Українські військові, розвідники та агентура активно працюють по тилах супротивника. Крім того, колаборанти в ОРДЛО почали "зливати" ЗСУ позиції окупантів.

Про це розповів представник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук в інтерв'ю "Телеграфу".

українські військові, бійці ЗСУ

Зокрема, на тимчасово окупованих територіях України колаборанти, сподіваючись на отримання "індульгенцій", почали передавати дані про позиції військ росії. Лідирує за кількістю таких активістів Донбас.

"Вони розуміють, що їм кришка, тому інформація надходить такими темпами, які ще рік тому здавалися нереальними. Самі дають нам інформацію – тільки візьміть, а нам потім нехай зарахується. Такого напливу інформації я не пам'ятаю за вісім років війни", – поділився боєць.

українські військові, бійці ЗСУ

Макарук наголосив, що зрадники намагаються заслужити прощення у ЗСУ. Особливо це яскраво виявляється на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.


Александра Павленко, politeka.net





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