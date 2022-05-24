Мнения украинцев о возможном отказе Украины от НАТО разделились – опрос

По данным социологов, готовность к отказу от НАТО и получению гарантий безопасности растет с Запада на Восток, информирует ZN.ua.

Мнения украинцев о возможном отказе Украины от НАТО разделились – опрос
© NATO/Flickr

Мнения о том, что в нынешних условиях Украина может отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности США, Британии, Германии, Франции и т.д., придерживаются 42% украинцев. Об этом идет речь в результатах опроса Киевского международного института социологии.

Против отказа Украины от вступления в Североатлантический Альянс выступают 39% опрошенных. Они убеждены, что обеспечить безопасность нашему государству может только членство в НАТО.

Не определились со своим мнением, или вообще не соглашаются ни с каким утверждением 19% украинцев.

Готовность к отказу от НАТО и получению гарантий безопасности растет с Запада на Восток – с 35 до 50%. Вместе с тем с 46% до 25% становится меньше тех, кто настаивает именно на курсе вступления в НАТО.

КМИС
КМИС

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