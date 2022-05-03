«Запад решил кардинально изменить стратегию» - Климкин о треугольнике Запад-РоSSия-Китай

Война РоSSии в Украине создала условия для перезагрузки Запада для восстановления новой политики будущего, в том числе и отношений с такими крупными геополитическими партнерами как Китай , пишет в своей статье для ZN.UA «Война с Россией : пять важных выводов после Рамштайна» эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«В случае с современным роSSийским режимом, Запад решил кардинально изменить стратегию. Разрешить реваншистскому и непредсказуемому режиму победить – это разрушило бы имидж Запада как понятие, а в будущем дало бы Китаю козырь для циничного использования этого факта. Именно поэтому стратегия изменилась с условно сдерживания на изоляцию и ослабление, - отмечает бывший главный дипломат Украины.

По его словам, сейчас Запад снова стал «коллективным» и вышел на принципиально иной уровень западной солидарности. В частности, у него как коллективного организма вновь проявилась способность принимать непростые, но единодушные решения, а американское лидерство уже не является таким явным.

Климкин отмечает, что хотя в начале войны в Украине в администрации США существовал консенсус по поводу помощи Украине, однако отсутствовал консенсус по реальным целям помощи.

«Вместо этого еще несколько недель назад дискуссии изменились на консенсус о победе Украины и необходимости сделать для этого все, что возможно. Этот консенсус теперь является стратегией всего «коллективного» Запада. Уровень солидарности Запада является новым сигналом для всех, включая Китай – Запад начал готовиться к 21 веку и действовать как в 21 веке и показал, что готов добиваться своих целей, даже если для этого нужно чем-нибудь пожертвовать», - отмечает дипломат.