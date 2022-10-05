"Ситуація кардинально змінилася": Україна може стати членом НАТО і ЄС до кінця війни

Прапор України, ЗСУ, контрнаступ, звільнення від окупації

Україна починає процес вступу України в НАТО, офіційна заявка уже у Штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив очільник фракції «Слуга народу», голова переговорної делегації з росією Давид Арахамія.

«До цього, 4 березня, у самий пік жахливих новин, під час вечері Президент сказав нам, що ми станемо членами НАТО і ЄС до кінця війни. Зізнаюся чесно, тоді я не міг собі цього уявити. До війни на неформальних зустрічах західні посли off the records прямо говорили, що не хочуть сваритися з росією через наші наміри. Але ситуація кардинально змінилася, коли весь світ побачив, що наші Збройні сили можуть зробити з розпіареною «другою армією світу», - підкреслив Арахамія.

прапор України, ВСУ, наступ, війна

За його словами, процес вступу запущено і назад дороги немає.

«Беремо досвід роботи, отриманий при здобутті статусу кандидата на вступ в ЄС, і йдемо вперед семимильними кроками. Тим більше ми вже не самі. Нас публічно підтримало 11 країн», - повідомив Арахамія.

Серед них Канада, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Литва, Естонія, Латвія, Хорватія, Чорногорія, Північна Македонія.

Україна, Євросоюз

Нагадаємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) країни про відмову від переговорів із Росією, доки країну очолює Володимир Путін.

"Констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В.Путіним", - йдеться в указі, підписаному Зеленським.


Катерина Петренко, politeka.net





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