Українським біженцям спростили процедуру отримання Карти поляка: що кардинально змінилося

Українським біженцям стало простіше отримувати Карту поляка. Рада міністрів Польщі опублікувала зміни до відповідної процедури. Про це повідомляється в новому урядовому розпорядженні.

Українці, які відповідають усім вимогам, можуть подати документи на отримання або продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше наші співвітчизники мали звертатися з відповідною заявою до польського консульства в Україні. Зміни мають набути чинності за два тижні.

Заявки розглядають протягом двох місяців із дня подання. При цьому оформлення Карти поляка є безкоштовним. Процедура залишилася без змін.

Щоб отримати документ, необхідно:

Звернутися до будь-якого воєводства в Республіці Польща, щоб записатися на прийом.

Подати заяву та необхідні документи. Можна надати оригінал свідоцтва про народження або інший документ вашого предка, в якому буде вказано національність "поляк".

Пройти співбесіду польською мовою. Це потрібно перевірити рівень його знання. Потрібно бути готовим до того, що вас запитуватимуть про історію Польщі та традиції цієї країни.

Підписати Декларацію про приналежність до польського народу.

Карта поляка дійсна протягом десяти років від дня видачі. Продовжити термін дії Картки можна, подавши відповідну заяву не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку.

Нагадаємо, нещодавно українські біженці у Польщі отримали безплатний доступ до всебічної медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, з якими проблемами зіткнулися українські біженці у Польщі при працевлаштуванні.