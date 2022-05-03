Германия решила передать ВСУ одну из самых мощных гаубиц в мире

Федеральное правительство Германии решило оказать Украине военную помощь в виде 7 гаубиц Panzerhaubitzen 2000 из составов Бундесвера, несмотря на неудовлетворение решением руководящих военных.

Об этом сообщили в издании Die Welt.

Согласно информации издания из собственных источников, решение канцелярии и минобороны было принято несмотря на советы руководящих военных в Бундесвере, которые ранее говорили, что только 40 из 119 Panzerhaubitzen 2000 (находящихся на вооружении Бундесвера) являются боеспособными и незаменимыми.

В то же время, немецкими военными ставилось под сомнение использование для Украины оружия со сложной цифровой системой управления огня. Однако правительство проигнорировало эти волнения, хотя довольно долго колебалось, ослабит ли передача тяжелого оружия ВСУ Бундесвер или нет.

Стоит заметить, что Panzerhaubitzen 2000 – это тяжелые артиллерийские установки, способные стрелять на расстояние до 40 километров. Украинские воины будут учиться ими пользоваться в Германии.

Фото: ukrmilitary.com


Лиза Бровко, Апостроф

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