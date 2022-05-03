РоSSияне из тяжелого вооружения обстреляли улицу во Врубовке, - Гайдай

К счастью, в домах не было людей.

РоSSияне из тяжелого вооружения обстреляли улицу во Врубовке, - Гайдай
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

РоSSийские оккупанты обстреляли из тяжелого вооружения улицу во Врубовке на Луганщине.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Орки целенаправленно сегодня открыли огонь по жилым домам поселка Врубовка. Из тяжелого вооружения россияне накрыли целую улицу. К счастью, никто не пострадал, в домах никого не было. Когда пришли обнаружили, что возвращаться уже некуда…", - рассказал подробности глава области.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Напомним, сегодня захватчики около 12:00 открыли огонь из минометов по территории Глуховской общины Сумской области.

В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов, есть погибшие и раненые.

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