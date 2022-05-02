В Финляндии хотят лишить гражданства трех роSSийских олигархов

В Финляндии хотят лишить гражданства роSSийских олигархов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Романа Ротенберга, входящих в близкое окружение президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает издание Yle , на сервисе Министерства юстиции, через который граждане могут предлагать изменения в законодательство, была зарегистрирована петиция о лишении финского гражданства олигархов роSSийского происхождения. Если через шесть месяцев с момента основания она наберет 50 тысяч подписей, то ее обязан рассмотреть парламент.