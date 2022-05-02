В Финляндии хотят лишить гражданства трех роSSийских олигархов

Учредители петиции считают, что россияне из окружения Путина представляют угрозу репутации и экономике Финляндии, информирует ZN.ua.

В Финляндии хотят лишить гражданства трех роSSийских олигархов

В Финляндии хотят лишить гражданства роSSийских олигархов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Романа Ротенберга, входящих в близкое окружение президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает издание Yle, на сервисе Министерства юстиции, через который граждане могут предлагать изменения в законодательство, была зарегистрирована петиция о лишении финского гражданства олигархов роSSийского происхождения. Если через шесть месяцев с момента основания она наберет 50 тысяч подписей, то ее обязан рассмотреть парламент.

Авторы инициировали лишение гражданства Финляндии россиян, имеющих гражданство другой страны и попавших в санкционные списки США, Британии или ЕС. Пока их трое - Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его сын Роман Ротенберг. Инициаторы процедуры подчеркнули, что эти лица могут представлять угрозу репутации и экономике Финляндии. Они считают, что из-за счетов в финских банках Тимченко и Ротенберги отмывали средства, полученные незаконным путем в РоSSии.


Александр Кричковский, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданскиеЗа минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданские
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцам удалость убежать от роSSийских снарядов: фото из ЗапорожьяУкраинцам удалость убежать от роSSийских снарядов: фото из Запорожья
На Донбассе взяли в плен роSSийских разведчиков: фотоНа Донбассе взяли в плен роSSийских разведчиков: фото
ВСУ за сутки сбили 10 роSSийских беспилотников «Орлан»ВСУ за сутки сбили 10 роSSийских беспилотников «Орлан»
Экскомандующий НАТО призвал лишить РоSSию прав в Совбезе ООНЭкскомандующий НАТО призвал лишить РоSSию прав в Совбезе ООН
У острова Змеиный ВСУ уничтожили два роSSийских катераУ острова Змеиный ВСУ уничтожили два роSSийских катера
Американские законодатели планируют разрешить использовать активы русских олигархов для помощи УкраинеАмериканские законодатели планируют разрешить использовать активы русских олигархов для помощи Украине
Премьер Финляндии предложила ужесточить санкции против РоSSииПремьер Финляндии предложила ужесточить санкции против РоSSии
МИД Германии озвучил условие упразднения антироSSийских санкций, но для Путина хороших новостей нетМИД Германии озвучил условие упразднения антироSSийских санкций, но для Путина хороших новостей нет
Около четырех суток движения роSSийских войск на территорию Украины не видно - АрестовичОколо четырех суток движения роSSийских войск на территорию Украины не видно - Арестович
В Украине уже уничтожены 23,5 тыс. роSSийских оккупантовВ Украине уже уничтожены 23,5 тыс. роSSийских оккупантов
Последние новости
Подгружаем последние новости