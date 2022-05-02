В Финляндии хотят лишить гражданства трех роSSийских олигархов
Учредители петиции считают, что россияне из окружения Путина представляют угрозу репутации и экономике Финляндии, информирует
В Финляндии хотят лишить гражданства роSSийских олигархов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Романа Ротенберга, входящих в близкое окружение президента РФ Владимира Путина.
Как сообщает издание
Авторы инициировали лишение гражданства Финляндии россиян, имеющих гражданство другой страны и попавших в санкционные списки США, Британии или ЕС. Пока их трое - Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его сын Роман Ротенберг. Инициаторы процедуры подчеркнули, что эти лица могут представлять угрозу репутации и экономике Финляндии. Они считают, что из-за счетов в финских банках Тимченко и Ротенберги отмывали средства, полученные незаконным путем в РоSSии.