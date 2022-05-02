Показатели мобилизации выполнены на 100%

Мобилизация в Украине продлится до 24 мая. Но сейчас она проводится меньшими темпами, поскольку в начале февраля полностью укомплектованы силы обороны. Как передает Медиацентр Украина, об этом на брифинге заявил Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Дальнейшее продолжение мобилизации будет зависеть только от оперативной ситуации.

«Более двух месяцев проводится всеобщая мобилизация на территории нашего государства, все показатели выполнены на 100%. Сейчас призыв в армию проводится меньшими темпами, потому что в начале февраля полностью укомплектованы силы обороны. Сейчас проходит только доукомплектование. Мобилизация была объявлена на три месяца, и ее продление будет зависеть только от оперативной обстановки на боевых порядках. Это касается как офицеров, так и солдат», – сказал Роман Горбач.

Он пояснил, что термин «мобилизация» не предусматривает добровольный порядок прибытия на службу. Утверждение граждан, что они получили повестки «принудительно», не корректно. Поскольку процедура уведомления о том, что лицо должно явиться в центр комплектования, может быть вручена в любом месте.

«Если военнообязанный получил повестку и незаконным способом уехал за границу, это значит, что он уклоняется от своего долга, и это уголовная ответственность. То есть такие лица будут отвечать перед законом», – подчеркнул он.

В то же время Роман Горбач отметил, что мобилизованные – это высоко мотивированные люди, даже если сравнивать с 2014 годом: «Да есть лица, которые уклоняются от этой обязанности. Но большинство мобилизованных осознают свою ответственность перед государством и всю опасность, которая над ним нависла».

Как сообщал сегодня Центр противодействия дезинформации при СНБО, на временно оккупированных территориях роSSийские захватчики распространяют дезинформацию о якобы принудительной мобилизации всех мужчин, въезжающих на подконтрольную Украине территорию.