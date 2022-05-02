Начал Бучанскую резню: прокуратура назвала имя роSSийского военного

Правоохранительные органы установили личность первого подозреваемого в массовых убийствах украинских граждан в Буче Киевской области, информирует Апостроф.

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Подозреваемым оказался командир одного из подразделений Росгвардии Сергей Колоцей. Именно его лицо попало в кадр камеры наблюдения на одном из почтовых отделений Республики Беларусь.

На кадрах видно, что он вместе с сослуживцами отправляет в РоSSию украденные из домов мирных украинцев вещи - Колоцей отправил в родной Ульяновск капот автомобильного багажника.

По данным украинских правоохранительных органов, именно этот рашист убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче. 29 марта он истязал еще одного гражданского, заставляя признаться его в подрывной деятельности против роSSийской армии.

Также сообщается, что он забрал проукраински настроенного местного жителя "на подвал", где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Мужчину вывозили на место казни, где имитируя расправу стреляли у его уха.

В качестве методов издевательств и устрашения потерпевшего со стороны Колоцея было принуждение пленных нюхать мертвого человека.


Евгений Устименко, Апостроф

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