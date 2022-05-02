"Жена переживает, уже дней шесть везут": оккупанты отправляют "груз-200" ночью и небольшими партиями, аудиоперехват

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Из очередного перехвата разговоров оккупантов становится известно, что мертвых оккупантов перевозят небольшими партиями и по ночам.

РоSSийские оккупанты пытаются скрыть огромные потери в Украине, поэтому трупы перевозят ночами и отправляют на родину небольшими партиями. Об этом стало известно из очередного перехвата телефонных разговоров россиян, обнародованных Службой безопасности Украины.

В СБУ отмечают, что из-за того, что трупы возят небольшими количествами, это увеличивает сроки доставки. Так что родственники погибших часто получают уже полуразложенный груз 200, который нужно еще и дополнительно идентифицировать.

Вот отрывок из телефонного разговора двух роSSийских оккупантов:

  • - Ты Макеевича отправлял?
  • - Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.
  • - Жена переживает, его уже дней 6 везут.
  • - Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…

По словам захватчика, зафиксированным на записи, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.

Отметим, что согласно официальным данным украинского Генштаба, ВСУ уже уничтожили почти 24 тысячи оккупантов.


Галина Струс, politeka.net

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