Поселок на Донетчине стал второй Бородянкой, улицы выгорели под фосфорными бомбами: фото разрушений

взрыв, фосфорные бомбы

Сегодня Великая Новоселка - форпост восточного фронта. Она ценой собственной жизни и силами ВСУ защищает север области!

В Телеграм-канале "Украина Сейчас" показали, как выглядит греческий поселок на западе Донецкой области Великая Новоселка. Этот поселок уже стал второй Бородянкой. Это первый поселок, где в 14-м году добробаты не дали поднять триколор и выстояли против оккупантов.

Здесь родились легендарные футболисты «Шахтера» - Тарас Степаненко, и Динамо - Николай Шапаренко.

Здесь также родился и вырос герой Украины майор Олег Адамовский, который 12 марта ценой своей жизни спас побратимов во время обороны Харькова.

Отсюда мужчина, который рассказал, как похоронил дочь под грушей. Николай много лет с первых дней войны на Донбассе помогал ВСУ и батальонам, возил еду в самые горячие точки Марьинки и Песок. Он тоже герой, но без орденов.

"Все говорят о городах, но в селах война не менее ужасающая. Здесь тоже гибнут люди, выгорают под фосфорными бомбами улицы. Здесь Бородянка, в которую не едут журналисты со всего мира", - говорится в сообщении канала.


Александра Павленко, politeka.net

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