Украинцам удалость убежать от роSSийских снарядов: фото из Запорожья

РоSSийские оккупанты обстреляли населенный пункт Орехово Запорожской области, есть погибшие.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Запорожской областной военной администрации, информирует Апостроф .

Как отметил глава администрации Александр Старух, рашисты попали в многоэтажные дома. В результате, два человека погибли от осколочных ранений, в больницы были доставлены четыре человека с ранениями разной степени тяжести.