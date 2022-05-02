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2022-05-02
Украинцам удалость убежать от роSSийских снарядов: фото из Запорожья
РоSSийские оккупанты обстреляли населенный пункт Орехово Запорожской области, есть погибшие.
Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Запорожской областной военной администрации, информирует
Как отметил глава администрации Александр Старух, рашисты попали в многоэтажные дома. В результате, два человека погибли от осколочных ранений, в больницы были доставлены четыре человека с ранениями разной степени тяжести.
Между тем, в Запорожье из Орехового приехали автобусы с беженцами - люди говорят, что были вынуждены уехать из-за постоянных обстрелов со стороны роSSийских оккупантов. Фото опубликовал в Twitter сайт "Громадське".
Евгений Устименко, Апостроф