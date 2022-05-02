В Мариуполе ввели информационную блокаду: люди верят, что солдаты рф маршируют по Крещатику

В Мариуполе ввели информационную блокаду: люди верят, что солдаты рф маршируют по Крещатику

Оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в Мариуполь и наружу.

Мариупольцы, которые сейчас находятся в городе уверены, что роSSийские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем россии и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт.

Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Более того, для удержания этой блокады оккупанты жестко контролируют фото и видео.

"Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – роSSийский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и волонтеры от ФСБ", - рассказал Андрющенко.

эвакуация с Азовстали, Мариуполь

Андрющенко также добавил, что когда людей вывозят на фильтрацию, вражеские войска удаляют весь контент из гаджетов, который может показать правду роSSийским гражданам. В связи с этим он призвал каждого как можно шире освещать то, что на самом деле происходит в уничтоженном рашистами Мариуполе.

"Поэтому мы продолжим говорить правду о Мариуполе. И просим всех приобщаться к потоку правды. Информация – это оружие. Помните об этом", – добавил Андрющенко.


Александра Павленко, politeka.net

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