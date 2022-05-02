В ВСУ не исключают вероятности продления мобилизации

Общую мобилизацию, срок которой истекает 24 мая, могут продлить. Об этом на последнем брифинге сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

"Здесь все зависит от обстановки, которая сложится на тот момент, когда она должна закончиться. Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно будет потребность в пополнение специалистами, военными наших воинских частей. Поэтому я думаю, руководством будет продлена мобилизация после 24 мая", — отметил он.

Сейчас количественные и качественные показатели в вопросе мобилизации, по его словам, выполнены на 100%.

"Она продолжается уже значительно меньшими темпами, но не потому что что-то не получается, а потому что в конце февраля в начале марта в большей степени были укомплектованы боевые компоненты, как ВСУ, так и других составляющих сил обороны. А сейчас мы проводим только доукомплектование, пополнение воинских частей людьми, которые нужно доукомплектовывать", – рассказал Горбач.