В ВСУ не исключают вероятности продления мобилизации

Все зависит от обстановки на фронте, которая сложится на момент ее окончания, информирует ZN.ua.

В ВСУ не исключают вероятности продления мобилизации
© mil.gov.ua

Общую мобилизацию, срок которой истекает 24 мая, могут продлить. Об этом на последнем брифинге сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

"Здесь все зависит от обстановки, которая сложится на тот момент, когда она должна закончиться. Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно будет потребность в пополнение специалистами, военными наших воинских частей. Поэтому я думаю, руководством будет продлена мобилизация после 24 мая", — отметил он.

Сейчас количественные и качественные показатели в вопросе мобилизации, по его словам, выполнены на 100%.

"Она продолжается уже значительно меньшими темпами, но не потому что что-то не получается, а потому что в конце февраля в начале марта в большей степени были укомплектованы боевые компоненты, как ВСУ, так и других составляющих сил обороны. А сейчас мы проводим только доукомплектование, пополнение воинских частей людьми, которые нужно доукомплектовывать", – рассказал Горбач.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданскиеЗа минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданские
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
Блок рекламы


Похожие новости
Как избежать принудительной мобилизации на оккупированной территорииКак избежать принудительной мобилизации на оккупированной территории
В Украине расширили список мужчин, которым предоставляется отсрочка от мобилизацииВ Украине расширили список мужчин, которым предоставляется отсрочка от мобилизации
Мужчин ловят на улицах и снимают с автобусов: в СБУ рассказали об особенностях роSSийской мобилизации в ОРДЛОМужчин ловят на улицах и снимают с автобусов: в СБУ рассказали об особенностях роSSийской мобилизации в ОРДЛО
"Будет бронирование": министр рассказал, как мужчины призывного возраста смогут избежать мобилизации"Будет бронирование": министр рассказал, как мужчины призывного возраста смогут избежать мобилизации
В Молдове прокомментировали информацию о мобилизации в ПриднестровьеВ Молдове прокомментировали информацию о мобилизации в Приднестровье
Названы две категории женщин, которые с 1 апреля освобождаются от мобилизацииНазваны две категории женщин, которые с 1 апреля освобождаются от мобилизации
Какие существуют волны мобилизации в Украине и кого могут забрать в армиюКакие существуют волны мобилизации в Украине и кого могут забрать в армию
"Отправляют в Харьков на передовую": медалистка Олимпиады-2020 рассказала о принудительной мобилизации в Донецке"Отправляют в Харьков на передовую": медалистка Олимпиады-2020 рассказала о принудительной мобилизации в Донецке
Мужчины покидают Крым из-за мобилизации на войну — отчетМужчины покидают Крым из-за мобилизации на войну — отчет
РФ опровергла информацию о мобилизации военных запаса, обвинив украинские спецслужбы в провокацияхРФ опровергла информацию о мобилизации военных запаса, обвинив украинские спецслужбы в провокациях
Последние новости
Подгружаем последние новости