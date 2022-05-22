Воинский учет для переселенцев: какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации

Многие мужчины призывного возраста во время войны изменили свое место жительства. По закону все они обязательно должны встать на воинский учет в течение семи дней после переезда, и в случае получения повестки явиться в военкомат. Если этого не сделать, то можно получить наказание.

Все вынужденные переселенцы должны оформить статус ВЛП, который позволяет им получать государственные выплаты. При изменении места регистрации или проживания у граждан может не быть при себе военного билета и других документов, но военкоматы идут украинцам навстречу. В случае, если необходимые справки утеряны, необходимо обратиться в центр комплектования и предоставить свои данные, которые будут использованы для постановки на учет. Даже граждане, не успевшие оформить себе статус ВПЛ, также должны прийти в центр комплектования.

Комиссары отмечают, что постановка на военный учет не означает призыв по мобилизации. А вот неявка в военкомат влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Переселенцы, нарушающие правила воинского учета, будут наказаны за уклон от мобилизации. Наказание предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, какие штрафы предусмотрены для призывников за нарушение правил воинского учета.