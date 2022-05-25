Еврокомиссия предлагает признать уклонение от санкций преступлением по всему ЕС

Это облегчит наказание тех, кто нарушает ограничительные меры, информирует ZN.ua.

Европейская комиссия предложила включить уклонение от санкций, в том числе нарушение ограничительных мер в отношении РоSSии, в список преступлений на всей территории Евросоюза. Об этом говорится в коммюнике ЕК.

Таким образом, в Брюсселе хотят создать общие правила для всех стран-членов, которые позволят упростить расследование, судебное преследование и наказание нарушающих санкционный режим во всех странах Европейского Союза.

«Санкции ЕС нужно уважать, а тех, кто пытается обойти их, наказывать. Нарушение европейских ограничений — это серьезное преступление, которое должно иметь серьезные последствия. Чтобы их утвердить, нам нужны общеевропейские правила. Как Союз мы отстаиваем наши ценности, и мы должны заставить тех, кто поддерживает военную машину Путина, заплатить», — заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова.

Согласно заявлению, потенциальными уголовными преступлениями могут быть: участие в действиях или деятельности, направленных на прямой или опосредованный обход ограничительных мер, в том числе путем сокрытия активов; неспособность заморозить средства, которые принадлежат, находятся или контролируются указанным лицом/организацией; участие в торговле, например, импорте или экспорте товаров, на которые наложены торговые запреты.


Максим Царук, ZN.ua

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