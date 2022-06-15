СМИ: Украина предлагает США договориться о поставках газа по ленд-лизу
Украина предложила Соединенным Штатам соглашение о поставках сжиженного газа по схеме ленд-лиза. Как
Что известно
По данным издания, руководители энергетики Украины предлагают Вашингтону и другим западным столицам целый ряд возможных решений, позволяющих обеспечить поставки на будущую зиму и увеличить внутреннее производство.
Предложения предусматривают обеспечение международного финансирования для покупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставки и возможное соглашение о ленд-лизе с Вашингтоном для импорта американского сжиженного природного газа.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, на прошлой неделе находившийся в Вашингтоне для встречи с администрацией Байдена, заявил, что Украине нужно финансирование в размере $8 миллиардов для финансирования импорта 6 миллиардов кубометров газа до зимы.
План о ленд-лизе
По плану о ленд-лизе Украина хочет получить около 6 миллиардов кубометров LNG, который будет доставляться в Европу и будет попадать в страну через трубопровод.
При этом украинская сторона планирует рассчитаться из США после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.
«Они удивились, услышав эту идею, но ее хорошо восприняли», — цитирует издание Витренко.
Напомним
В мае США одобрили законопроект о ленд-лизе, который позволяет более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.
9 мая Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.
Ленд-лиз — программа военной и материальной помощи США другим странам для укрепления их обороноспособности. Эта помощь предоставляется на условиях аренды за специальным договоренностям.