СМИ: Украина предлагает США договориться о поставках газа по ленд-лизу

Украина предложила Соединенным Штатам соглашение о поставках сжиженного газа по схеме ленд-лиза. Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Foreign Policy.

СМИ: Украина предлагает США договориться о поставках газа по ленд-лизу
Фото: rbc.ua

Что известно

По данным издания, руководители энергетики Украины предлагают Вашингтону и другим западным столицам целый ряд возможных решений, позволяющих обеспечить поставки на будущую зиму и увеличить внутреннее производство.

Предложения предусматривают обеспечение международного финансирования для покупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставки и возможное соглашение о ленд-лизе с Вашингтоном для импорта американского сжиженного природного газа.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, на прошлой неделе находившийся в Вашингтоне для встречи с администрацией Байдена, заявил, что Украине нужно финансирование в размере $8 миллиардов для финансирования импорта 6 миллиардов кубометров газа до зимы.

План о ленд-лизе

По плану о ленд-лизе Украина хочет получить около 6 миллиардов кубометров LNG, который будет доставляться в Европу и будет попадать в страну через трубопровод.

При этом украинская сторона планирует рассчитаться из США после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.

«Они удивились, услышав эту идею, но ее хорошо восприняли», — цитирует издание Витренко.

Напомним

В мае США одобрили законопроект о ленд-лизе, который позволяет более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

9 мая Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Ленд-лиз — программа военной и материальной помощи США другим странам для укрепления их обороноспособности. Эта помощь предоставляется на условиях аренды за специальным договоренностям.





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