WSJ: Захід зіштовхнувся з проблемами в поставках Україні зброї для знищення іранських безпілотників
Вашингтон ще в серпні оголосив про намір відправити українській армії системи VAMPIRE, але перші контракти на їхнє виробництво були укладені лише в грудні, інформує
Минуло більше трьох місяців з моменту, коли Росія почала використовувати велику кількість іранських безпілотників проти України. Але США досі важко забезпечити українську армію ефективними системами для боротьби з цією загрозою.
Пентагон ще в серпні вперше заявив про намір передати системи VAMPIRE, призначені для знищення безпілотників. Але лише в середині грудня був схвалений контакт на 40 мільйонів доларів про виробництво цієї зброї. Поставка перших чотирьох систем відбудеться в середині 2023 року. А ще 10 будуть доставлені до кінця року, - пише
Пентагон не пояснив, чому на підписання контракту про виробництво систем VAMPIRE для України знадобилося кілька місяців. Компанія-виробник сказали виданню, що в цьому винна «паперова робота».
«Це був процес, щоб залучити правильну форму контракту і правильний механізм, щоб ми включилися в роботу», - пояснив президент компанії L3Harris Technologies Люк Савой.
Wall Street Journal пише, що цей контракт підкреслює виклики, з якими США і їхні союзники зіштовхнулися, намагаючись допомогти Україні розібратися з загрозою з боку великих, повільних, але дешевих безпілотників Shahed-136, зроблених в Ірані. Росія використовує їх, щоб атакувати українські міста і електромережу. Виявилося, що доволі важко доставити і швидко розгорнути системи для боротьби з цими безпілотниками в достатній кількості, щоб це дало надійний захист.