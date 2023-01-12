WSJ: Захід зіштовхнувся з проблемами в поставках Україні зброї для знищення іранських безпілотників

Минуло більше трьох місяців з моменту, коли Росія почала використовувати велику кількість іранських безпілотників проти України. Але США досі важко забезпечити українську армію ефективними системами для боротьби з цією загрозою.

Пентагон ще в серпні вперше заявив про намір передати системи VAMPIRE, призначені для знищення безпілотників. Але лише в середині грудня був схвалений контакт на 40 мільйонів доларів про виробництво цієї зброї. Поставка перших чотирьох систем відбудеться в середині 2023 року. А ще 10 будуть доставлені до кінця року, - пише Wall Street Journal .

Пентагон не пояснив, чому на підписання контракту про виробництво систем VAMPIRE для України знадобилося кілька місяців. Компанія-виробник сказали виданню, що в цьому винна «паперова робота».

«Це був процес, щоб залучити правильну форму контракту і правильний механізм, щоб ми включилися в роботу», - пояснив президент компанії L3Harris Technologies Люк Савой.