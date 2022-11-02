США підозрюють Північну Корею в прихованих поставках боєприпасів Росії

Це може свідчити про те, що РФ стикається з усе більшим дефіцитом власних снарядів, інформує ZN.ua.

США підозрюють Північну Корею в прихованих поставках боєприпасів Росії
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Сполучені Штати Америки підозрюють, що КНДР може таємно постачати артилерійські снаряди Росії для війни проти України, приховуючи справжнє призначення вантажів. Про це заявив офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі із посиланням на дані розвідки, пише CNN.

«У вересні КНДР публічно заперечила, що має намір постачати боєприпаси в Росію. Однак, наша інформація вказує на те, що КНДР таємно постачає для війни Росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів», – розповів він.

За словами Кірбі, Північна Корея намагається створити враження, ніби відправляє боєприпаси в країни Близького Сходу або Північної Африки.

Офіційні представники США поки не надали доказів своїх припущень і не уточнили, скільки саме снарядів може отримати РФ від Північної Кореї та за яку плату.

«Ми продовжимо стежити, аби дізнатися, чи будуть ці вантажі отримані (Росією – ред.)”, – додав Кірбі.


Максим Царук, ZN.ua





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