США підозрюють Північну Корею в прихованих поставках боєприпасів Росії

Сполучені Штати Америки підозрюють, що КНДР може таємно постачати артилерійські снаряди Росії для війни проти України, приховуючи справжнє призначення вантажів. Про це заявив офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі із посиланням на дані розвідки, пише CNN .

«У вересні КНДР публічно заперечила, що має намір постачати боєприпаси в Росію. Однак, наша інформація вказує на те, що КНДР таємно постачає для війни Росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів», – розповів він.

За словами Кірбі, Північна Корея намагається створити враження, ніби відправляє боєприпаси в країни Близького Сходу або Північної Африки.

Офіційні представники США поки не надали доказів своїх припущень і не уточнили, скільки саме снарядів може отримати РФ від Північної Кореї та за яку плату.

«Ми продовжимо стежити, аби дізнатися, чи будуть ці вантажі отримані (Росією – ред.)”, – додав Кірбі.