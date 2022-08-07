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2022-08-07
Ізраїль згортає операцію «Світанок» у Секторі Газа – міністр
© Еш Атид/facebook
Ізраїль зупиняє операцію «Світанок» проти бойовиків «Ісламського джихаду» в Секторі Газа – її мету було досягнуто, заявив міністр закордонних справ країни Яір Лапід під час зустрічі з військовими.
«Цілі операції досягнуто, продовжувати її немає сенсу», - цитує Лапіда місцевий «
Сьогодні Лапід разом із міністром оборони Бені Ганцем відвідав Південне командування та пункти управління Армії Ізраїлю. Урядовці поспілкувалися з військовими та дізналися про оперативну обстановку в регіоні.
Також за посередництва Єгипту Ізраїль та Палестина домовилися про перемир’я, яке почне діяти з 20:00 7 серпня.
Ольга Чекіс, ZN.ua