Ізраїль згортає операцію «Світанок» у Секторі Газа – міністр

Ізраїль зупиняє операцію «Світанок» проти бойовиків «Ісламського джихаду» в Секторі Газа – її мету було досягнуто, заявив міністр закордонних справ країни Яір Лапід під час зустрічі з військовими.

«Цілі операції досягнуто, продовжувати її немає сенсу», - цитує Лапіда місцевий « 13 канал ».

Сьогодні Лапід разом із міністром оборони Бені Ганцем відвідав Південне командування та пункти управління Армії Ізраїлю. Урядовці поспілкувалися з військовими та дізналися про оперативну обстановку в регіоні.

Також за посередництва Єгипту Ізраїль та Палестина домовилися про перемир’я, яке почне діяти з 20:00 7 серпня.