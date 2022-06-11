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2022-06-11
Еврокомиссия сообщила, когда завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС
«Мы день и ночь работали над этой оценкой», – говорит президент ЕК, информирует
© Офис президента
Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в Евросоюз до конца следующей недели, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Европейская комиссия готовит свои рекомендации, так называемый вывод для стран-членов ЕС. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я пообещала вам в апреле, что мы будем работать над этим неустанно, и наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца на следующей неделе", - сказала фон дер Ляйен.
Анастасия Дэйна, ZN.ua