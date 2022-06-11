Еврокомиссия сообщила, когда завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС

Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в Евросоюз до конца следующей недели, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Европейская комиссия готовит свои рекомендации, так называемый вывод для стран-членов ЕС . Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я пообещала вам в апреле, что мы будем работать над этим неустанно, и наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца на следующей неделе", - сказала фон дер Ляйен.