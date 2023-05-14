Зеленський розкритикував обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години

Експрезидент мав можливість зробити це, але не спромігся.

Експрезидент США Дональд Трамп, який обіцяє закінчити війну Росії проти України за 24 години, не спромігся завершити її ще до повномасштабного вторгнення, наголосив Зеленський під час зустрічі із представниками італійських ЗМІ, інформує ZN.ua.

Зеленський розкритикував обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години
© president.gov.ua

«Ми з Трампом мали зустріч, коли він був президентом. Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна. Тоді він не вирішив це питання. Це питання ніхто не вирішив. І через те, що ніхто його не вирішив, Путін і отримав сигнал: «Тобто так можна. Лише трішечки треба почекати, попрацювати з країнами і можна піти далі», — пояснив президент.

Колишній президент США та ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп останнім часом неодноразово обіцяв своїм виборцям завершити війну в Україні за 24 години у разі, якщо знову стане президентом.

Трамп також вважає, що Україна могла б уникнути нападу Росії, погодившись на територіальні поступки та нейтральний статус.

Незважаючи на те, що переважна частина американців — на боці України і добре розуміє, за що і проти кого воює наша країна, російським агентам, які мімікрують, все ж таки вдається знаходити в США окремі групи, які із задоволенням ковтають спеціально приготовану для них російську пропаганду.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Російське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідкаРосійське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідка
Скандал під Києвом: священик УПЦ МП відмовився віддати ключі від церкви та впустити парафіянСкандал під Києвом: священик УПЦ МП відмовився віддати ключі від церкви та впустити парафіян
Окупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідкаОкупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Понад 70% білорусів проти Росії та війни в Україні – ЗеленськийПонад 70% білорусів проти Росії та війни в Україні – Зеленський
Росія відчує, коли розпочнеться український контрнаступ – ЗеленськийРосія відчує, коли розпочнеться український контрнаступ – Зеленський
Лукашенко провів дві години у Республіканській лікарні — ЗМІЛукашенко провів дві години у Республіканській лікарні — ЗМІ
Є важливе рішення для захисту неба – Зеленський про перемовини з МелоніЄ важливе рішення для захисту неба – Зеленський про перемовини з Мелоні
ЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні — Жозеп БоррельЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні — Жозеп Боррель
Швейцарія погодила поправки до закону, які дозволять відправляти зброю УкраїніШвейцарія погодила поправки до закону, які дозволять відправляти зброю Україні
Вночі росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе. Більшість безпілотників збили сили ППОВночі росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе. Більшість безпілотників збили сили ППО
Прагнення Папи Римського терміново припинити війну за будь-яку ціну підтримує 9% українців — опитуванняПрагнення Папи Римського терміново припинити війну за будь-яку ціну підтримує 9% українців — опитування
Мобілізація в Україні: чим відрізняються повістка та оповіщенняМобілізація в Україні: чим відрізняються повістка та оповіщення
Spiegel пише про масштабний пакет допомоги, який Німеччина надасть Україні — СПИСОКSpiegel пише про масштабний пакет допомоги, який Німеччина надасть Україні — СПИСОК
Последние новости
Подгружаем последние новости