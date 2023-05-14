Зеленський розкритикував обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години

Експрезидент мав можливість зробити це, але не спромігся.

Експрезидент США Дональд Трамп, який обіцяє закінчити війну Росії проти України за 24 години, не спромігся завершити її ще до повномасштабного вторгнення, наголосив Зеленський під час зустрічі із представниками італійських ЗМІ, інформує ZN.ua .

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«Ми з Трампом мали зустріч, коли він був президентом. Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна. Тоді він не вирішив це питання. Це питання ніхто не вирішив. І через те, що ніхто його не вирішив, Путін і отримав сигнал: «Тобто так можна. Лише трішечки треба почекати, попрацювати з країнами і можна піти далі», — пояснив президент.

Колишній президент США та ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп останнім часом неодноразово обіцяв своїм виборцям завершити війну в Україні за 24 години у разі, якщо знову стане президентом.

Трамп також вважає, що Україна могла б уникнути нападу Росії, погодившись на територіальні поступки та нейтральний статус.