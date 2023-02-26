У Індії наполягають, що війну РФ проти України потрібно завершити шляхом переговорів

Прем’єр Нарендра Моді висловив готовність сприяти дипломатичному врегулюванню, інформує ZN.ua.

У Індії наполягають, що війну РФ проти України потрібно завершити шляхом переговорів

У Індійському уряді, як і раніше, переконані, що війна Росії проти України повинна бути завершена шляхом дипломатії і мирних переговорів. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив готовність сприяти діалогу на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Нью-Делі, пише пресслужба індійського уряду.

"Від самого початку подій в Україні Індія наполягала на вирішенні цієї суперечки шляхом діалогу та дипломатії. Індія готова сприяти будь-якому мирному процесу", – заявив Моді.

Крім цього, він висловив занепокоєність через наслідки "конфлікту в Україні" та пандемії COVID-19, які негативно вплинули на весь світ, а особливо – на держави, що розвиваються. Лідери Індії та Німеччини погодилися, що такі проблеми вийде вирішити лише спільними зусиллями.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
В Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на УкраїнуВ Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на Україну
Колишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-БоруховичаКолишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-Боруховича
Блок рекламы


Похожие новости
Майже 40% британців зробили пожертву на підтримку України — The GuardianМайже 40% британців зробили пожертву на підтримку України — The Guardian
Єврорада ввела санкції проти 18 осіб, пов'язаних із ПВК «Вагнер»Єврорада ввела санкції проти 18 осіб, пов'язаних із ПВК «Вагнер»
Казахстан підтримав "мирний план" Китаю щодо УкраїниКазахстан підтримав "мирний план" Китаю щодо України
Петр Павел пояснив, чому НАТО варто розглядати членство України саме після завершення війниПетр Павел пояснив, чому НАТО варто розглядати членство України саме після завершення війни
Боррель підтвердив ухвалення 10-го пакету санкцій проти РФ, до чорних списків включили 121 фізособуБоррель підтвердив ухвалення 10-го пакету санкцій проти РФ, до чорних списків включили 121 фізособу
Макрон і Шольц закликали Зеленського до мирних переговорів — The Wall Street JournalМакрон і Шольц закликали Зеленського до мирних переговорів — The Wall Street Journal
«Корона не впаде»: Зеленський готовий їхати в Африку та Латинську Америку для посилення підтримки України«Корона не впаде»: Зеленський готовий їхати в Африку та Латинську Америку для посилення підтримки України
Якщо Україна програє, то РФ піде далі, і США тоді доведеться відправляти своїх солдатів на війну — ЗеленськийЯкщо Україна програє, то РФ піде далі, і США тоді доведеться відправляти своїх солдатів на війну — Зеленський
Зеленський: Мені все одно, що буде з Росією. Нам треба думати про майбутнє УкраїниЗеленський: Мені все одно, що буде з Росією. Нам треба думати про майбутнє України
Наразі зареєстровано 87 тисяч воєнних злочинів Росії на території України – МасловНаразі зареєстровано 87 тисяч воєнних злочинів Росії на території України – Маслов
Последние новости
Подгружаем последние новости