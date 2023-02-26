У Індії наполягають, що війну РФ проти України потрібно завершити шляхом переговорів

У Індійському уряді, як і раніше, переконані, що війна Росії проти України повинна бути завершена шляхом дипломатії і мирних переговорів. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив готовність сприяти діалогу на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Нью-Делі, пише пресслужба індійського уряду.

"Від самого початку подій в Україні Індія наполягала на вирішенні цієї суперечки шляхом діалогу та дипломатії. Індія готова сприяти будь-якому мирному процесу", – заявив Моді.

Крім цього, він висловив занепокоєність через наслідки "конфлікту в Україні" та пандемії COVID-19, які негативно вплинули на весь світ, а особливо – на держави, що розвиваються. Лідери Індії та Німеччини погодилися, що такі проблеми вийде вирішити лише спільними зусиллями.