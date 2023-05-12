Україна хоче повністю завершити війну до зими – Данілов

Секретар РНБО запевнив, що контратаки наших захисників розпочнуться “точно вчасно”.

Українське керівництво прагне повністю завершити протистояння російському вторгненню до зими 2023 року, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у інтерв’ю агентству Report , інформує ZN.ua .

© Василь Артюшенко, ZN.UA

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати початок контратак з боку наших захисників найближчим часом, він сказав, що "найближчий час" – це поняття різне для кожного та може означати день-два, тиждень чи місяць. Головне ж для Сил оборони – результат.

Данілов також не став говорити, чи відбудуться контратаки до літа. Він запевнив, що відповідні "воєнні дії" українські бійці розпочнуть у потрібний час із урахуванням усіх факторів. "Не раніше і не пізніше, а точно вчасно", – наголосив секретар РНБО.

"Військові достеменно знають, що робити. Вони професіонали і довели усьому світу, що наша армія готова до бою. Більше того, ми завдаємо противнику ударів там, де він найменше цього очікує. Думаю, цього разу буде так само", – пояснив він.