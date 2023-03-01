Війна РФ проти України може завершитись як через шість місяців, так і через три роки – Пентагон
Для Міноборони США наразі складно спрогнозувати подальший розвиток подій, інформує
Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з політичних питань Колін Каль вважає, що наразі складно визначити подальший хід війни РФ проти України. Бойові дії можуть завершитися як через кілька місяців, так і через три роки, заявив він під час
"Це складно (сказати, наскільки довго США мають допомагати Україні в протистоянні вторгненню РФ – ред.), бо ми не знаємо курсу і траєкторії розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитися через шість місяців, а може закінчитися через два чи три роки", – сказав він.
Колін Каль нагадав, що американський президент Байден пообіцяв допомагати Києву стільки, скільки потрібно, і висловив надію, що Конгрес США підтримає ці зусилля в разі продовження війни. За його словами, українські сили зараз залежать від допомоги західних партнерів, хоча надання зброї ЗСУ важливе і для національних інтересів Штатів.