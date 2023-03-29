Зеленський переконує, що війну можна і необхідно завершити уже цього року

Президент України Володимир Зеленський певен, що війну можна завершити уже цього року і це є спільним завданням для усього цивілізованого світу. Для цього, переконаний президент, українці повинні якомога більше поширювати правду про події в Україні. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 26 березня.

«Дуже важливо, щоб усі, хто має інформаційний вплив, брали участь в інформаційній роботі. Це стосується не лише журналістів. Це стосується всіх, хто може поширювати правду про агресію, – сказав Володимир Зеленський. – Про те, що Україна б’ється за свободу та справедливість і для нашого народу, і для всіх націй, яким загрожує російська тиранія. Світ має чути так само інтенсивно, як і минулого року, що агресія проти України триває. Має чути, що припинити війну вже цього року, звільнити Україну від російського зла вже цього року – це спільне завдання цивілізованого світу».