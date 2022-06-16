Муфтий, ушедший в ТрО: "Почему вы возмущаетесь, что на пляже раздают повестки? Что это за крики "армия не наказание"?"

Муфтий, ушедший в ТрО: "Почему вы возмущаетесь, что на пляже раздают повестки? Что это за крики "армия не наказание"?"

«Прекратит вести себя так, будто никакой войны нет. Будто во время войны в окопах воюют избранные элитные подразделения».

Об этом, как сообщает Politeka.net, заявил многолетний глава Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов, который после полномасштабного вторжения рф сложил полномочия муфтии и пошел защищать Украину.

"А почему вы возмущаетесь, что на пляже раздают повестки в военкомат? Что это за крики «армия не наказание»? Вот раздавать повестки в селе по огородам, или в городах по квартирам то есть нормально, потому что страну нужно защищать, а чувакам, лежащим под шезлонгами на пляже не комильфо? А почему? Потому что у них есть деньги лежать на пляже, а у мужчины, который копает свой огород в деревне нет денег там загорать? Да, армия не наказание, во время войны - армия это есть обязанность», - написал на своей странице в Facebook Исмагилов.

Также он подчеркнул, что нет разницы откуда мобилизовать: с пляжа на Черном море, или с огорода в селе.

"Более того, можно мобилизовать прямо из ресторана в Киеве, и прямо на роскошном джипе. Не имеет мужества и храбрости, но есть джип? Замечательно! Будешь на нем харчи подвозить!", - заверил Исмагилов, призвав украинцев прекратить вести себя так, будто никакой войны нет, а в окопах воюют избранные элитные подразделения.

«Их здесь нет, здесь обычные парни и мужчины, а не элитные избранные спецназовцы. Когда мы везем раненого, и он в сознании, мы с ним разговариваем, чтобы он держал контакт и не отключался. Мы спрашиваем у него не только где болит и как получил ранение, но и откуда он, как зовут детей, кем работал до войны. Поэтому я знаю, что говорю", - заверил Исмагилов.


Катерина Петренко, politeka.net





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