РоSSийским захватчикам раздают награды для ветеранов Второй мировой войны — ГУР Минобороны

Разведка также опубликовала список военных преступников и «награды», которые они получат, информирует ZN.ua.

РоSSийским захватчикам раздают награды для ветеранов Второй мировой войны — ГУР Минобороны
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSийских оккупантов за преступления против Украины РФ награждает отличиями для ветеранов Второй мировой войны, сообщает ГУР Минобороны.

«Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцируемого в городе Белогорск, награждают медалями “жукова”, “суворова”, “за отвагу” и орденами “мужества”», - говорится в сообщении.

Как отмечает украинская разведка, согласно указу о «медали жукова», награда предназначена для вручения ветеранам «Великой отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и лицам, перенесшим блокаду».

«Медали "за отвагу" и ордена "мужества" оккупанты, видимо, заслужили за "подвиги" во время мародерства, краж бытовой техники и нижнего белья украинцев», - отмечает ГУР.

Разведка также опубликовала список военных преступников и знаки отличия, которыми они будут награждаться.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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