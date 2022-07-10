«Під завалами чути крики росіян»: ЗСУ влучили у військову частину з окупантами в Херсоні

Російські загарбники не підпускають близько до місця влучання українських снарядів, інформує ZN.ua.

«Під завалами чути крики росіян»: ЗСУ влучили у військову частину з окупантами в Херсоні

Наші захисники влучили у військову частину з російськими окупантами в Херсоні, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. За словами очевидців, під завалами чути крики загарбників.

«В Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами», – повідомив Хлань.

За його словами, при спробі підійти ближче до місцевої гімназії №6, розташованої на тій самій вулиці, що військова частина, окупанти починають стріляти в повітря.







Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Блок рекламы


Похожие новости
Українські офісні працівники та торговці проходять військову підготовку у Великій БританіїУкраїнські офісні працівники та торговці проходять військову підготовку у Великій Британії
У Херсоні ювелірне влучення у військову частину росіян: фото та всі подробиціУ Херсоні ювелірне влучення у військову частину росіян: фото та всі подробиці
Окупанти ракетою зруйнували 5-поверхівку, десятки людей під завалами: подробиці та кадри трагедіїОкупанти ракетою зруйнували 5-поверхівку, десятки людей під завалами: подробиці та кадри трагедії
Росіяни завдали смертельного удару по Часовому Яру - десятки людей залишаються під завалами: фотоРосіяни завдали смертельного удару по Часовому Яру - десятки людей залишаються під завалами: фото
Вибухи прогриміли в окупованому Херсоні, в хід пустили авіацію та багато ракет: кадри того, що відбуваєтьсяВибухи прогриміли в окупованому Херсоні, в хід пустили авіацію та багато ракет: кадри того, що відбувається
США планують надати Україні чергову військову допомогу, зокрема нові HIMARSСША планують надати Україні чергову військову допомогу, зокрема нові HIMARS
Французький європарламентар закликає визначити стратегічною метою військову поразку РосіїФранцузький європарламентар закликає визначити стратегічною метою військову поразку Росії
В Херсоні призначили тимчасового мера замість зниклого КолихаєваВ Херсоні призначили тимчасового мера замість зниклого Колихаєва
Російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу – The Wall Street JournalРосійські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу – The Wall Street Journal
Латвія планує повернути призов на військову службу через загрозу з боку РосіїЛатвія планує повернути призов на військову службу через загрозу з боку Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости