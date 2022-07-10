«Під завалами чути крики росіян»: ЗСУ влучили у військову частину з окупантами в Херсоні

Наші захисники влучили у військову частину з російськими окупантами в Херсоні, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. За словами очевидців, під завалами чути крики загарбників.

«В Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами», – повідомив Хлань.

За його словами, при спробі підійти ближче до місцевої гімназії №6, розташованої на тій самій вулиці, що військова частина, окупанти починають стріляти в повітря.