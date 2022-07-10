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2022-07-10
«Під завалами чути крики росіян»: ЗСУ влучили у військову частину з окупантами в Херсоні
Російські загарбники не підпускають близько до місця влучання українських снарядів, інформує
Наші захисники влучили у військову частину з російськими окупантами в Херсоні,
«В Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами», – повідомив Хлань.
За його словами, при спробі підійти ближче до місцевої гімназії №6, розташованої на тій самій вулиці, що військова частина, окупанти починають стріляти в повітря.
Юлія Москаленко, ZN.ua