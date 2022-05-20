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2022-05-20
"Это все от зависти": оккупанты нанесли ракетный удар по туалету на пляже в Одессе
По Одесской области нанесен очередной ракетный удар с применением авиации.
Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма. Разрушена пляжная уборная.
Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет.
"Надо в туалете выключать геолокацию", "Самая синяя армия в мире против уличных туалетов. Это все от зависти, они в рф под куст ходят", "Сколько миллионов они на это потратили", - шутят люди в комментариях на Фейсбуке.
Алексей Ионов, politeka.net