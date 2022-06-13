Без участия США и Евросоюза никакое достижения мира в полном объеме невозможно, - Станислав Белковский

Политтехнолог Станислав Белковский прокомментировал нынешние перспективы переговоров Украины с россией.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко .

«Нет никакой концепции мира, потому что позиции Украины и россии не просто не совпадают, а диаметрально расходятся: путин хочет безоговорочной капитуляции Украины, а Украина хочет полную победу над россией – о чем здесь договариваться?», - отметил Станислав Белковский.

По словам эксперта, Запад, как координатор переговоров, не доверяет россии, поэтому никакой системности не может быть в переговорном процессе сейчас.

«Без участия США и Евросоюза никакое достижения мира в полном объеме невозможно, а возможно только перемирие в конце-середине июля на определенных условиях», - подчеркнул Станислав Белковский.