Без участия США и Евросоюза никакое достижения мира в полном объеме невозможно, - Станислав Белковский

Без участия США и Евросоюза никакое достижения мира в полном объеме невозможно, - Станислав Белковский

Политтехнолог Станислав Белковский прокомментировал нынешние перспективы переговоров Украины с россией.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Нет никакой концепции мира, потому что позиции Украины и россии не просто не совпадают, а диаметрально расходятся: путин хочет безоговорочной капитуляции Украины, а Украина хочет полную победу над россией – о чем здесь договариваться?», - отметил Станислав Белковский.

По словам эксперта, Запад, как координатор переговоров, не доверяет россии, поэтому никакой системности не может быть в переговорном процессе сейчас.

«Без участия США и Евросоюза никакое достижения мира в полном объеме невозможно, а возможно только перемирие в конце-середине июля на определенных условиях», - подчеркнул Станислав Белковский.

По мнению эксперта, ход переговоров будет определять чаша весов успехов на фронте: кто будет иметь перевес по успехам, тот и будет диктовать свои условия. Как отметил политтехнолог, путин понимает, что ресурсов для большого наступления у него нет, поэтому, скорее всего, будет продолжаться шантаж насчет возможного повторного наступления на Киев с территории Беларуси.


user, politeka.net





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