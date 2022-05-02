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2022-05-02
Следующего этапа мобилизации в Украине пока не будет — Данилов
Сегодня в стране достаточное количество мобилизованных, информирует
© Офис президента
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине пока не будут приступать к следующему этапу мобилизации. Об этом он рассказал во время
Он отметил, что в стране сейчас достаточно мобилизованных войск.
"На сегодняшний день у нас достаточное количество военных, которые уже пришли в военкоматы и которых мы привлекли. На сегодняшний день идет обучение, идет подготовка наших бойцов. И то, что мы сделали в первую очередь, этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну ", – отметил Данилов.
Виктория Хмилевская, ZN.ua