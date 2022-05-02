Следующего этапа мобилизации в Украине пока не будет — Данилов

Сегодня в стране достаточное количество мобилизованных, информирует ZN.ua.

Следующего этапа мобилизации в Украине пока не будет — Данилов
© Офис президента

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине пока не будут приступать к следующему этапу мобилизации. Об этом он рассказал во время Всеукраинского телемарафона.

Он отметил, что в стране сейчас достаточно мобилизованных войск.

"На сегодняшний день у нас достаточное количество военных, которые уже пришли в военкоматы и которых мы привлекли. На сегодняшний день идет обучение, идет подготовка наших бойцов. И то, что мы сделали в первую очередь, этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну ", – отметил Данилов.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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