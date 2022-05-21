Сразу несколько категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации: кого касается

В Украине планируют внедрить так называемую "ласковую мобилизацию" - отсрочку от призыва на военную службу хотят дать ФЛПам, волонтерам, водителям, перевозящим гуманитарные грузы и некоторым другим работникам, информирует Апостроф .

Об этом говорится в свежем законопроекте №7381, который 17 мая внесли в Раду трое депутатов от "Слуги народа".

По словам авторов законопроекта, это решение позволит неготовым защищать Украину с оружием в руках "работать" на других фронтах, а не искать возможности избежать мобилизации. Так, мужчины смогут выполнять работу для поддержки и укрепления экономики и обороноспособности государства.

Отмечается, что формально внедрение такой идеи позволило бы всем военнообязанным "не бегать" от военных комиссаров и спокойно проезжать блокпосты, а также существенно увеличило количество самозанятых физических лиц-предпринимателей.

Нардепы предлагают дополнить ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и добавить в список категорий, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации: