Focus: 9 мая Путин промолчал о мобилизации, что будет дальше?
Эксперты напоминают, что слова и действия Путина часто очень расходятся, поэтому его пустая речь на 9 мая вообще ничего не значит, информирует
9 мая мир внимательно следил за речью Владимира Путина на Красной площади. Но он не сказал ничего неожиданного. Общую мобилизацию роSSийский автократ так и не объявил, равно как и открытую войну против Украины. Теперь во всех столицах думают, что же будет дальше.
По мнению военного историка из Университета Потсдама Шонке Нитцеля, Путин сказал то, что должен был сказать. Но в целом его риторика вообще не имеет никакого значения.
« Путин делает то, чего от него не ждут. Всегда была большая разница между тем, что он говорит и тем, что он делает. Военные действия имеют больший вес», – пояснил историк, добавив, что объявление мобилизации в РоSSии все еще возможно.
Генерал Бундесвера в отставке Гаральд Гуят тоже говорит, что даже не ожидал от Путина каких-либо крупных заявлений. Он считает, что «Путин упорно продолжает придерживаться своего курса». Его войска растянулись от Донбасса до Херсона и Крыма. И удержать эти территории уже нелегкая задача. Потому что, несмотря на все парады и демонстрацию силы, роSSийская армия лишь доказала, насколько она слаба. Она слишком неорганизована, деморализована и демотивирована, чтобы победить в войне с Украиной.
Внешнеполитический эксперт из Университета Кёльна профессор Томас Егер не верит в проведение масштабной мобилизации в РоSSии.
«РоSSийской армии сейчас доступны только молодые срочники и призывный резерв. Они скорее ослабят армию, чем усилят ее из-за отсутствия мотивации и боевого опыта. Цифры на бумаге сильно отличаются от реальности по отношению к роSSийским возможностям», - пояснил Егер.