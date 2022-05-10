Focus: 9 мая Путин промолчал о мобилизации, что будет дальше?

9 мая мир внимательно следил за речью Владимира Путина на Красной площади. Но он не сказал ничего неожиданного. Общую мобилизацию роSSийский автократ так и не объявил, равно как и открытую войну против Украины. Теперь во всех столицах думают, что же будет дальше.

Focus отмечает, что Путин даже смягчил свою риторику. Он говорил об исторической миссии «не допустить начало новой глобальной войны», хотя и продолжал оправдывать свою агрессию против Украины, выставляя ее как «вынужденную оборону» от «неприемлемой угрозы». Но свои карты роSSийский автократ так и не раскрыл.

По мнению военного историка из Университета Потсдама Шонке Нитцеля, Путин сказал то, что должен был сказать. Но в целом его риторика вообще не имеет никакого значения.

« Путин делает то, чего от него не ждут. Всегда была большая разница между тем, что он говорит и тем, что он делает. Военные действия имеют больший вес», – пояснил историк, добавив, что объявление мобилизации в РоSSии все еще возможно.

Генерал Бундесвера в отставке Гаральд Гуят тоже говорит, что даже не ожидал от Путина каких-либо крупных заявлений. Он считает, что «Путин упорно продолжает придерживаться своего курса». Его войска растянулись от Донбасса до Херсона и Крыма. И удержать эти территории уже нелегкая задача. Потому что, несмотря на все парады и демонстрацию силы, роSSийская армия лишь доказала, насколько она слаба. Она слишком неорганизована, деморализована и демотивирована, чтобы победить в войне с Украиной.

Внешнеполитический эксперт из Университета Кёльна профессор Томас Егер не верит в проведение масштабной мобилизации в РоSSии.

«РоSSийской армии сейчас доступны только молодые срочники и призывный резерв. Они скорее ослабят армию, чем усилят ее из-за отсутствия мотивации и боевого опыта. Цифры на бумаге сильно отличаются от реальности по отношению к роSSийским возможностям», - пояснил Егер.