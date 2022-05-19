В РоSSии началась подготовка к всеобщей мобилизации - разведка

Согласно информации, переданной Guildhall украинской разведкой, в РоSSийской Федерации началась подготовка к всеобщей мобилизации населения, на что указывает рассылка так называемых мобилизационных предписаний россиянам по месту работы.

"РоSSияне начали получать мобилизационные предписания, обязывающие в случае объявления мобилизации в течение 10 часов явится в военкоматы. Рассылка идет массово по месту работы, в том числе людям, которые никогда не служили в армии, а лишь окончили военные кафедры", - сообщают в украинской разведке, информирует Апостроф.

В разведке сообщают, что мобилизуют всех в возрасте до 50 лет.

Получены подтверждения рассылки таких мобилизационных предписаний ученым и исследователям в роSSийских научно-исследовательских институтах.

"Мы настоятельно рекомендуем всем тем россиянам, которые не желают идти на военные преступления и попросту стать пушечным мясом в Украине, а особенно ученым у которых нет проблем с трудоустройством в иностранных компаниях, воспользоваться возможностью и покинуть территорию РоSSии", - говорится в сообщении.

Тем временем, как сообщает "Восточная правозащитная группа" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей открывают новые кладбища, чтобы хоронить принудительно мобилизованных.

А потери Вооруженных Сил РоSSийской Федерации в Украине, согласно данным Генерального штаба ВСУ, достигли 28 300 военнослужащих.. В среднем в Украине за день погибает 400 роSSийских военнослужащих.


Иван Троянов, Апостроф

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