Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал сообщения о том, что РоSSия 9 мая собирается объявить войну Украине, чушью.

Как пишут роSSийские СМИ , отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность того, что Путин может объявить войну Украине 9 мая, Песков сказал: «Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь».

Также Песков отрицает возможность того, что 9 мая в РФ собираются объявить всеобщую мобилизацию.

«Это неправда, это чушь», - повторился спикер роSSийского главаря.