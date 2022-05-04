Объявления войны 9 мая не будет, мобилизации в РФ тоже

Песков утверждает, что это все необоснованные слухи.

Объявления войны 9 мая не будет, мобилизации в РФ тоже
© Минобороны РоSSии/t.me

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал сообщения о том, что РоSSия 9 мая собирается объявить войну Украине, чушью.

Как пишут роSSийские СМИ, отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность того, что Путин может объявить войну Украине 9 мая, Песков сказал: «Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь».

Также Песков отрицает возможность того, что 9 мая в РФ собираются объявить всеобщую мобилизацию.

«Это неправда, это чушь», - повторился спикер роSSийского главаря.

Американские и западные официальные лица допускают, что Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая. В свою очередь Минобороны Британии считает, что массовая мобилизация резервистов в РФ к 9 мая стала бы «признанием провала».


Ирина Знась, ZN.ua

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