Объявления войны 9 мая не будет, мобилизации в РФ тоже
Песков утверждает, что это все необоснованные слухи.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал сообщения о том, что РоSSия 9 мая собирается объявить войну Украине, чушью.
Как пишут роSSийские СМИ, отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность того, что Путин может объявить войну Украине 9 мая, Песков сказал: «Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь».
Также Песков отрицает возможность того, что 9 мая в РФ собираются объявить всеобщую мобилизацию.
«Это неправда, это чушь», - повторился спикер роSSийского главаря.
Американские и западные официальные лица допускают, что Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая. В свою очередь Минобороны Британии считает, что массовая мобилизация резервистов в РФ к 9 мая стала бы «признанием провала».