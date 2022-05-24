"Сбежать невозможно никак": боевики "ЛНР" сетуют на нюансы роSSийской мобилизации

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

РоSSийское командование не отпускает "лнровцев" на ротацию.

В перехваченном разговоре двое боевиков "ЛНР" обсуждают систему "мобилизации", которую применяют в оккупированной части Луганской области. Перехват опубликовали ГУР Минобороны.

Оказалось, что мужчин заставляют приносить присягу и отправляют на войну против Украины. Тех, кто отказывается, запугивают уголовной ответственностью.

"Это не обсуждается. По этапу пойдете. Там будут судить по гражданскому кодексу, что ты откосил от мобилизации. То есть, если ты убежишь сейчас и если тебя примут, то тебя не по трибуналу будут судить, а ты по гражданскому уголовному кодексу пойдешь", - предупредил один боевик своего товарища.

В дальнейшем речь идет о том, что роSSийское командование не отпускает "лнровцев" на ротацию, поскольку понимает, что большинство сразу же сбежит. Потому сбежать невозможно никак.

"Нас сюда бросили и боятся, что если хотя бы на неделю домой в увольнение, здесь из 450 останется человек 200, которые будут просто за деньги сидеть", - жалуется вояка.


Александра Павленко, politeka.net

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