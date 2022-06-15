Подоляк: «Соотношение роSSийской и украинской артиллерии на отдельных участках фронтов – 10 к 1»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал западные страны ускорить поставки тяжелого вооружения в Украину.

"Соотношение артиллерии на отдельных участках – 10 к 1. Линия фронта – более 1000 км. Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие? Я адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения", - отметил советник в Twitter.

15 июня в Брюсселе состоится встреча Контактной группы министров обороны.