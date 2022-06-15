Подоляк: «Соотношение роSSийской и украинской артиллерии на отдельных участках фронтов – 10 к 1»
Советник главы ОП призвал западные страны ускорить поставки тяжелого вооружения в Украину, информирует
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал западные страны ускорить поставки тяжелого вооружения в Украину.
"Соотношение артиллерии на отдельных участках – 10 к 1. Линия фронта – более 1000 км. Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие? Я адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения", - отметил советник в
15 июня в Брюсселе состоится встреча Контактной группы министров обороны.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что для прекращения войны РФ против Украины и деоккупации территорий, Украина нуждается в паритете тяжелого вооружения: 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов.