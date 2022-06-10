Судьбу войны решит политическое поражение РоSSийской Федерации – военный аналитик Агил Рустамзаде

По его словам, непрекращающееся политическое давление Запада и слишком большая цена войны для экономики приведут к тому, что РоSSия вынуждена будет закончить эту войну, информирует ZN.ua.

Судьбу войны решит политическое поражение РоSSийской Федерации – военный аналитик Агил Рустамзаде
© Радіо Свобода

В Украине после полномасштабного вторжения РФ развернулась война на истощение, а не современная война ХХI века, которая через пару месяцев заканчивается капитуляцией разгромленного врага. Об этом заявил в интервью ZN.UA известный военный аналитик из Азербайджана Агил Рустамзаде, с которым поговорила Инна Ведерникова. При этом он отметил, что судьбу роSSийско-украинской войны решит именно политическое поражение РоSSии.

«Вы оказались в архисложных условиях. Я не помню войн, в которых какая-либо страна сталкивалась с такого рода проблемами. Аналогом может быть только Вторая мировая и Советский союз. Но СССР в той войне воевал с агрессором меньшим по размеру и человеческим ресурсом. На вашу землю пришел противник, в разы превышающий вас. Но сила, способная остановить эту войну, заключается именно в мотивации вашего народа и армии», – отметил Рустамадзе.

Он добавил, что все мы выходцы из СССР, поэтому хорошо помним Вторую мировую войну. Это, по его словам, прежде всего эмоциональный перегруз, убитые горем люди и огромное количество погибших. Но вместе с этим, он обратил внимание на то, что ни одна война на другую не похожа полностью.

«Всегда есть отличия — ментальные, географические и прочие. И говоря о Второй мировой, я прежде всего говорю о сроках. Как я уже сказал, ни Украина, ни армия РоSSии не имеют возможностей вести современную войну с элементами четвертого поколения. У вас развернулась не скоротечная война XXI века, когда месяц-два сопротивления, потом противник уничтожается и переходит к капитуляции. У вас — многотаймовый матч, если можно так сказать», – заявил Рустамадзе.

Как пример, он привел Северодонецк Луганской области. По его словам, Сейчас город взяли оккупанты, но через какое-то время ситуация может кардинально измениться ы город снова полностью перейдет под контроль Украины. Эксперт объяснил, что это длинный процесс, длинная война. Война на изматывание.

«Но я вам открою секрет победы Украины в такой войне. Это экономика РоSSии. Вот отсюда можно прогнозировать и сроки войны. Очевидно, что до конца 2022 года РоSSия не будет испытывать сложностей с ресурсами. Толчком же к этому будет продолжение нанесения потерь роSSийской армии со стороны украинской. Я уже обозначал эту граничную цифру — под тысячу убитых человек в сутки», – добавил Рустамадзе.

При этом недавно роSSийский экономиста Андрей Илларионов, опубликовал статистику, согласно которой, если в феврале потери врага составляли 1 325 человек, то сейчас — 165. Более того, данные по общим потерям русских у ВСУ и разведки Британии расходятся в два раза — 30 350 и 15 тысяч соответственно.

«С данными надо разбираться, корректируя их в сторону правды. При этом нужно точно понимать, что мы все-таки говорим не о Первой мировой войне. Каждый солдат находится в технике, а не идет в штыковую атаку. Тысяча человек — это примерно 40–50 БМП. Человеческого ресурса у РФ действительно много, а вот техника заканчивается. Пополнить резервы оперативно РоSSия, в силу косности своего ВПК, не может. Поэтому эта война не имеет военного решения. Судьбу этой войны решит политическое поражение РоSSийской федерации. Потому всеми силами нужно, с одной стороны, продолжать уничтожать технику врага, с другой — добиваться политического поражения РоSSии», – объяснил Рустамадзе.

По его словам, непрекращающееся политическое давление Запада и слишком большая цена войны для экономики приведут к тому, что РоSSия вынуждена будет закончить эту войну. Рустамадзе еще раз подчеркнул, что РоSSия не та страна, которую можно победить военным путем.







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