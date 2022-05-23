Не будет никакой тотальной мобилизации, - Валентин Наливайченко о ситуации в россии

Не будет никакой тотальной мобилизации, - Валентин Наливайченко о ситуации в россии

Народный депутат Украины Валентин Наливайченко объяснил, что тотальной мобилизации в россии не стоит ожидать, потому что россияне начали догадываться, что их обманули о «величии» роSSийской армии.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?».

«Не будет никакой тотальной мобилизации (в россии, - Ред.), потому что та картинка, которую создал путинский режим пропаганды, это «смотрите с дивана, как сверхмощная армия уничтожит всех нацистов» – оказалась ложью», - отметил Валентин Наливайченко.

По словам депутата, чем дольше будет идти война, тем сильнее будет разрушаться картинка «мощной роSSийской армии» в головах россиян, потому что уже сейчас множеству роSSийским матерям приходят известия о гибели сыновей.

«Десятки тысяч погибших уже не скрыть. В первый месяц самая большая тайна россии была – «а сколько погибло в войне?». Мы транслируем более 28 тысяч погибших (роSSийских военных, - Ред.) и это только речь идет о военнослужащих, а сколько еще печально известных вагнеровцев», - подчеркнул Валентин Наливайченко.

Как отметил эксперт, роSSийская армия абсолютно советская по системе вооружения, тактике и стратегии действий.


user, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
«Красный Крест» не будет обнародовать список пленных из «Азовстали»«Красный Крест» не будет обнародовать список пленных из «Азовстали»
"Тактический приоритет россии": в разведке рассказали, зачем оккупанты перебрасывают на Донбасс "Терминаторы""Тактический приоритет россии": в разведке рассказали, зачем оккупанты перебрасывают на Донбасс "Терминаторы"
"Свободу Украине! путин черт!": в россии школьница отметилась смелым поступком, видео"Свободу Украине! путин черт!": в россии школьница отметилась смелым поступком, видео
Воинский учет для переселенцев: какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизацииВоинский учет для переселенцев: какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации
"К Москве все ближе": на россии начался крупный пожар, на всю округу пылает знаменитый ЦАГИ"К Москве все ближе": на россии начался крупный пожар, на всю округу пылает знаменитый ЦАГИ
"Ребята получили от военных сигнал": Зеленский рассказал, что будет теперь с защитниками Мариуполя"Ребята получили от военных сигнал": Зеленский рассказал, что будет теперь с защитниками Мариуполя
Если войска РФ уничтожат людей на "Азовстале", то никаких разговоров с РФ больше никогда не будет – ЗеленскийЕсли войска РФ уничтожат людей на "Азовстале", то никаких разговоров с РФ больше никогда не будет – Зеленский
Сразу несколько категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации: кого касаетсяСразу несколько категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации: кого касается
Зеленский заговорил о встрече с путиным, как это будет: "Вот, например, если бы мы сегодня..."Зеленский заговорил о встрече с путиным, как это будет: "Вот, например, если бы мы сегодня..."
Отсчет до полного поражения рф стартовал: в США указали на провальную тактику и проблемы армии россииОтсчет до полного поражения рф стартовал: в США указали на провальную тактику и проблемы армии россии
Последние новости
Подгружаем последние новости